سكاى سبورتس: السعودية تستهدف صلاح وميسى ودي بروين بعد رونالدو

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن الدوري السعودي يخطط مستقبلًا لضم نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

تقرير الشبكة، أوضح أن الدوري السعودي يستهدف ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومحمد صلاح في المواسم المقبلة.

وأوضح التقرير أن رابطة المحترفين في الدوري السعودي تسعى بقوة لجلب نجوم العالم في السعودية بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر، حيث ترى أن ذلك سيخدم أيضًا الملف المحتمل المشترك لكأس العالم 2030 مع مصر واليونان.

وأكمل التقرير، أن أيضًا تعيين جاري كوك، الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي كرئيس تنفيذي جديد لدوري المحترفين السعودي، شيء مفيد للغاية للمملكة في هذا الصدد.

وأوضحت تقارير صحفية بعد المونديال، أن الهلال السعودي يرغب في استقطاب ميسي نهاية الموسم الجاري، مستغلًا حتى الآن عدم تجديد عقده مع سان جيرمان.

كان رونالدو انضم لصفوف العالمي في صفقة انتقال حر الشهر الجاري، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

مدرب النصر السعودى: رونالدو لن ينهى مشواره هنا

وكان رودي جارسيا، المدير الفني للنصر السعودي، قد أكد في وقت سابق أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يُنهي مشواره في الفريق.

وقال جارسيا في تصريحات لـ"تاك سبورت": "كريستيانو رونالدو لن ينهي مسيرته في النصر.. سيعود إلى أوروبا".

يذكر أن فريق الاتحاد، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، قد توّج بلقب كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على الفيحاء بهدفين دون رد.

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الفتح، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويتصدر فريق النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، متفوقًا على الهلال صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 21 نقطة.