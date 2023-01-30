الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو الأزهر للفتوى: «الزوجان هما المتحكمان فى مسيرة العلاقة»

الشيخ معاذ شلبي
الشيخ معاذ شلبي

قدم الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نصيحة لكل المقبلين على الزواج، قال فيها: "الزوجان هما المتحكمان في مسيرة العلاقة الزوجية".

وأضاف "شلبي" خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، للإعلاميتين منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، أنه يمكن للمرأة أن تتغاضى عن سيئة الرجل إذا لم تكن كبيرة، لافتًا إلى أن الزوجين هما اثنان يسيران في طريق واحد، وبالتالي يجب عليهما أن يتفقا على لغة تفاهم وتواصل بشكل إيجابي، معقبًا: "إذا قالت الزوجة إن لديها مشكلة، فعلى الزوج أن يقدر ذلك". 

وأوضح الشيخ معاذ شلبي أن من يحدد حجم المشكلة هو الزوج أو الزوجة، وليس طرفًا من الخارج، وبالتالي يجب التعامل مع كل طرف بمعاييره الخاصة التي ترضيه.

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال بأن المؤمن ليس بالطعان اللعان الفاحش البذيء، المؤمن حسن الخلق.

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