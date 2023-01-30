الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 20 شخصًا في انقلاب سيارة بطريق بورسعيد

اسعاف
اسعاف

أصيب 19 شخصًا بينما توفي آخر، مساء اليوم جراء انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال معظمهم من أسرة واحده بطريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة، وجار نقلهم إلى مستشفيات بورسعيد لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من د.مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفي 30 يونيو 19 مصابين وجثة وهم: محمود السيد محمود ٤٠ سنة، مصاب بجرح قطعي بالراس، عمر طارق الصياد ١٥ سنه مصاب بكسر بالقدمين وكدمات، حمادة زكريا الصياد ٣٥ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج،،عبده محمد الصدياد اشتباه كسر بالزراعة الايسر ،كامل محمد نصر الصياد اشتباه ما بعد الارتجاج،ابراهيم كامل نصر ٤٥ سنه بكدمات وسحجات ،عبده زكريا الصياد ٢٥ سنه كدمات وسحجات،محمد مجدي سرحان ١٩ سنه مصاب بارتجاج ،معاطي نصر الصياد ٥٠ سنه مصاب بارتجاج في المخ، عبده محمد سعد ٤٠ سنه مصاب بسحجات متفرقة ،كامل داود السيد كسر باليد ،حمادة السيد الصياد اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما استقبلت مشرحة المستشفى أحمد السيد الزناتي ٤٠ سنة، جثة هامدة متأثر بأصابتة وتم وضعه تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد  أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمال قد إنقلبت بطريق محور 30 يونيو بسبب السرعة الزائدة ويجري استكمال التحريات

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجار نقل السيارة إلى إدارة  المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث ورفع إثارة.

ارتجاج فى المخ احمد السيد ابراهيم إسعاف أسرة واحدة استكمال التحريات

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وائل لطفي

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