الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنك القاهرة يقرر إيقاف شهادة «جولد السنوية» بعائد 25% غدًا

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة أنه سوف يتم غداً الثلاثاء وقف العمل بشهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصرى بعائد 25% يستحق بنهاية المدة وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهرياً، بعد تحقيق المستهدفات المنشودة، مع استمرار طرح البنك لشهادة "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% يستحق سنوياً، وعائد 16.25% يستحق كل ثلاثة اشهر وعائد 16.00% يستحق شهرياً.

ويحرص بنك القاهرة على طرح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية بمزايا وأسعار عائد تنافسية تلبى احتياجات ومتطلبات كافة شرائح العملاء.

استمرار الادخار الأوعية الادخارية الثلاثاء البن البنك

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وائل لطفي

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