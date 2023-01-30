ضبط 4 مواقع إلكترونية و3 صفحات لبث المحتويات الرياضية بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة 4 مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أخبار عامة – أخبار رياضية – مباريات حصرية – إضافةً إلى المحتوى المباشر للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية المشفرة) المملوك لشركات الإنتاج الرياضى وهيئات البث الإذاعي المختلفة.

وضبط 3 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم مُحققين نسبة مشاهدة عالية تحقق أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنه اتخذ من مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، مقرًا لإدارة تلك المواقع والمنصات مُستخدمًا أحدث أساليب التخفى الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع والمنصات الإلكترونية.

وضبط المتهم، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (جهاز "لاب توب" يستخدم لإدارة الصفحات والمواقع الإلكترونية – هاتف محمول يستخدم لاستقبال التحويلات المالية الخاصة بالإعلانات – عدد من السبائك الذهبية – مبالغ مالية محلية وأجنبية "من متحصلات النشاط غير المشروع" - شاشة) وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير الموقع الإلكتروني وإرتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة