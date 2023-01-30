اقتراحات النواب توصى بالبدء فى إنشاء كوبرى الإبراهيمية العائم بأسيوط

خلال 15 يوما

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري وهيئة السكة الحديد، بشأن ضرورة إنشاء كوبرى عائم أعلى الترعة الإبراهيمية بقرية بنى قرة بمركز القوصية محافظة أسيوط.

وأكد النائب في اقتراحه على ضرورة إنشاء الكوبري على غرار "كوبرى الشهيد أحمد منسى" الذى تم تركيبه بمحافظة الإسماعيلية للربط بين ضفتى القناة، لسهولة فكة وتركيبة، لحين الانتهاء من إنشاء كوبرى بنى قرة الجديد وللتخفيف عن كاهل المواطنين وخصوصًا الطلبة والطالبات من مشقة الانتقال بين شرق الترعة الإبراهيمية وغربها ومنعًا لحوادث الغرق المتكررة وحفاظًا على الأرواح.

وبعد مناقشة الطلب قررت اللجنة التوجية بإجراء المعاينة بالموقع فى خلال 15 يومًا من تاريخه، والعرض على المسئولين لاتخاذ اللازم حرصًا على أرواح المواطنين.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مواجهة برلمانية مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، من خلال مناقشة المجلس 119 أداة رقابية مقدمة من النواب بشأن قطاع النقل والمواصلات.