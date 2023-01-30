العدل رفقة الموسيقار راجح داوود داخل كواليس تسجيل موسيقى فيلم «يحيي»

يعكف صناع فيلم «يحيي» الذي يخوض بطولته نخبة من الفنانين، والذي كان يحمل اسم «الملحد» على وضع اللمسات النهائية للعمل استعدادا لطرحه بالسينمات.

وشارك المخرج محمد العدل صورة له برفقة الموسيقار راجح داوود من داخل كواليس تسجيل الموسيقى التصويريه للفيلم وعبر فيس بوك، وعلق قائلا: «مع الموسيقار الكبير راجح داود ومهندس الصوت ياسر أنور، من تسجيل الموسيقي التصويريه لفيلم يحيي، شرف عظيم يا دكتور راجح والله».

ينتظر الجمهور عرض فيلم يحيى التي تم تغيير اسمه من الملحد لـ يحيى، والفيلم مترقب من الجمهور بسبب القضية التي يناقشها إلا وهي تناول فكرة التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتأثير ذلك على المجتمع.

ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم، أحمد حاتم، تارا عماد، صابرين، شيرين رضا، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

الفيلم يشارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية.