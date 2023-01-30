الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميسى: حياتى تغيرت بعد التتويج بالمونديال.. وكنت أتمنى تواجد مارادونا

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن حياته تغيرت بعد التتويج بكأس العالم 2022 الأخيرة في قطر.

ميسي توج لأول مرة في مسيرته بالمونديال بعدما قاد التانجو لتحقيق اللقب الغالي على حساب فرنسا بركلات الترجيح في اللقاء النهائي.

وقال ميسي في حواره مع راديو “أوربانا” الأرجنتيني: “منذ ذلك اليوم تغير كل شيء بالنسبة لي، ما حلمنا به أصبح حقيقة، ما كنت أرغب فيه كثيرًا أثناء مسيرتي كلها جاء تقريبًا في النهاية”.

وأضاف: "عانت عائلتي مثلي أو أكثر من الأشياء الظالمة التي قيلت لي، والتي تجاوزت كرة القدم لقد أزعجتني وكانت مؤلما، الفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم كان لإغلاق كل شيء، كل هذا انتهى".

وتابع عن قبلته لكأس العالم: “صعدت و رأيتها تبرق في هذا الملعب الجميل وكأنها تقول لي تعال امسك بي ولم أفكر بأي شيء آخر”.

وعن ليلة اللقاء النهائي أجاب: “كان كل شيء هادئ، لقد نمت جيداً، طوال كأس العالم كان الأمر كما لو كان هادئ للغاية ، وفي الوقت نفسه نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، لقد نمت جيداً ولم أشعر بالقلق وكنت هادئاً جداً".

وأضاف ضاحكًا: “لم استطع دخول تطبيق الانستجرام الخاص بي بسبب الرسائل كانت حوالي مليون رساله بعدما حظر إنستجرام حسابي بسبب ضغط الرسائل، تواصلت فقط مع عائلتي على الواتساب”.

وأوضح ميسي: “كنت أود أن يعطيني دييجو مارادونا الكأس أو على الأقل يرى الأرجنتين بطلة المونديال”.

وأكمل: “كنت أشعر أن الرب يحتفظ بهذا لي ولم يكن هناك وقت أفضل من هذا نفس الشيء مع كوبا أمريكا في نهاية مسيرتي، الآن أنا أقدر ذلك كل يوم، لا يمكنني طلب المزيد”.

وتطرق للحديث عن ركلة الجزاء النهائية: ""من الصعب شرح ما أشعر به في تلك اللحظة، هناك العديد من الأشياء التي تخطر ببالي حينها، يبدو الأمر وكأنك تنفجر وتستمتع بتلك اللحظة، ولا تكون قادراً على تصديق أنها النهاية وأننا قد حصلنا عليها".

وعن أصعب مواجهة في مونديال قطر قال: “أعتقد أن أصعب مباراة خضناها في كأس العالم كانت ضد المكسيك، في جميع المباريات كنا أفضل من خصومنا لأننا كنا نعرف دائمًا ما يتعين علينا القيام به في كل مباراة ، لقد أعدنا الجهاز الفني بشكل جيد للغاية”.

وتابع ميسي عن مشاداته في لقاء هولندا وبعده: "لقد خرجت في ذلك الوقت من الحماس بدون تخطيط، أخبرني بعض اللاعبين قبل اللقاء "هل رأيت ما قاله فان جال ؟"، (يضحك). وبخصوص "كيميرا بوبو" أنا لأ أحب ترك تلك الصورة عني، لكنها خرجت على هذا النحو، كان هناك الكثير من التوتر."

ميسى ليونيل ميسى كأس العالم 2022 قطر الارجنتين بطل العالم

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