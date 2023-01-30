كاتب سعودي: معرض الكتاب إنجاز كبير وفوحئت بالأعداد الكبيرة

قال الكاتب السعودي جميل عبد الرحمن، مؤلف كتاب «شخصيات من مدارس الملك فيصل بمكة المكرمة» المعروض في جناح شركة تكوين العالمية، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر إنجاز على أعلى مستوى، من حيث التنظيم.

أضاف أن الإقبال كبير على معرض الكتاب في نسخته الـ54، لافتًا إلى أنه شاهد أعدادًا كبيرة من الزوار في معرضي جدة والرياض، لكن شاهد أعدادًا أكبر هنا في القاهرة، وهذا يكُذّب الإدعاءات التي تقول إن الشعب العربي لا يقرأ، فهنا وجدت الناس تشتري الكتب بكثافة، وهذا دليل على أن الشعب العربي يقرأ ويؤلف أيضًا، فأنا وجدت في معرض جدة طفل عمره 13 سنة مؤلف كتاب، فالكل يقرأ ويؤلف ويشتري كتب.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

ليصل عدد الزائرين بالمعرض في اليوم الثالث ال300 ألف زائر، ليتخطى إجمالي الزائرين خلال الثلاثة أيام الأولى للمعرض النصف مليون زائر، وهو رقم كبير أنعكس على مبيعات الناشرين خلال الأيام الأولى للمعرض وهو ما يعطي مؤشر جيد لنسب المبيعات خلا الأيام المقبلة.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.