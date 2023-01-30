الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي لنظم إدارة حركة الطائرات بالمطارات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بدأت أعمال المؤتمر الإقليمي لنظم إدارة حركة الطائرات بالمطارات فى منطقة الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، والذي تستضيفه مصر فى مدينة الأقصر وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام وتنظمه المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو" ممثلة فى المكتب الإقليمى للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني وبرعاية الشركة المصرية للمطارات.

FC4EFCEF-0B6F-486C-99E1-0036A0786A2A

ويهدف المؤتمر إلى التعرف علي أحدث المستجدات في تفعيل النظم المتطورة في إرشاد ومراقبة الحركة الأرضية للطائرات بالمطارات( A-SMGCS) تحت رعاية وزارة الطيران المدني 

26FD3CBF-AC98-4636-B2D6-7437975628FC

ويشارك في المؤتمر ممثلو عدد من الدول العربية والإفريقية وهى مصر والسعودية والعراق والأردن والسودان وليبيا وسلطنة عمان واليمن ورؤساء قطاع العمليات بمطار القاهرة والشركة المصرية للمطارات وممثلى عدد من المنظمات المعنية بشئون الطيران من بينها الاتحاد الدولى للمطارات "ACI" والاتحاد الدولى للنقل الجوى " أياتا " والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول ".. 

77730416-7607-4550-9C06-366E825FFAE7

وأكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني أن انعقاد المؤتمر في مصر جاء تتويجا للجهود المثمرة  والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدني والمنظمات الدولية المعنية بشئون الطيران المدني، قائلا إن اختيار مصر لانعقاد المؤتمر يؤكد مكانتها الريادية ودورها الفعال في مجال النقل الجوي.

9440C9B0-B46B-4E68-A235-17D6A882867B

وأشار إلى أن وزارة الطيران تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة منظومة النقل الجوي وتعزيز مستويات أمن وسلامة الطيران ودعم الخطط المستقبلية الخاصة بتطوير المطارات، بما يواكب أحدث النظم الإقليمية والدولية ويتماشي مع الأهداف التنموية التي تنتهجها الدولة المصرية.

C0663678-F409-4B5D-B224-F94A07DA15A4

وفى كلمته خلال افتتاح المؤتمر، رحب أبو بكر فارع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الإيكاو بمنطقة الشرق الأوسط بالوفود المشاركة، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر فى مصر يؤكد الدور المحورى لمصر فى منظومة النقل الجوى.

D33B3C3D-6D89-4C19-9E9E-DC6899E6E4F5

يناقش المؤتمر أحدث الآليات في مجال مراقبة تحركات الطائرات والمركبات على المدارج والممرات وساحات انتظار الطائرات بالمطارات من خلال استخدام التقنيات الحديثة للحفاظ على مستويات السلامة المطلوبة مع كافة جهات التشغيل في المطارات ذات الكثافة العالية وأحوال الرؤية المنخفضة في الحركة الجوية وتصميم المطار ومنشآته مع توضيح الخطط المستقبلية الخاصة بتطوير المطارات وفقا للمتطلبات الدولية بما في ذلك التعرف على آخر المستجدات والتطبيقات الخاصة بالنظم الإقليمية والدولية. 

الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني حركة الطائرات المؤتمر الإقليمي لنظم إدارة حركة الطائرات المنظمة الدولية للطيران المدنى الإيكاو

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«التموين»: طرح الزيت المدعم 800 مللي بـ 25 جنيها ولحوم بـ135 للكيلو

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

صور

أطفال معرض الكتاب: القراءة من أول السطر

أمسية شعرية لـ أحمد المريخى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

ازدحام فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس