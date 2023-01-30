كاتب: بلينكن سينقل وجهة النظر المصرية لحل الأزمة الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التقى خلال زيارته إلى القاهرة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره سامح شكري، لاستعراض العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه عبر “زووم” على قناة "القناة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن المباحثات انتقلت من العلاقات الثنائية بين واشنطن والقاهرة، إلى الوضع الإقليمي المتفجر في إسرائيل والقدس.

وأوضح أن زيارة "بلينكن" للأراضي المحتلة، ولقائه رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين سينقل خلالها الرؤية المصرية للوضع في الأراضي المحتلة، والتي ترى أنه لابد من خفض التصعيد، ووقف الإجراءات الجائرة ضد الفلسطينيين العزل في القدس والأراضي الفلسطينية.

وكشف رئيس تحرير "الأهرام ويكلي"، عن وجود اتفاق شامل للقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بالرؤية تجاه كيفية التحرك إلى الأمام، والارتباط بالتزام الحل السياسي، ومبدأ حل الدولتين، وهو ما أكد عليه بلينكن وشكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك، في ظل إطار واضح لن يتحقق بدون أن يلتزم كل طرف بمتطلبات التحرك نحو الحل.

مسألة الخفض الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مسألة الخفض الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية يقع عبء التنفيذ فيه على الجانب الإسرائيلي، وهو ما سيحاول “بلينكن” مناقشته مع الجانب الإسرائيلي، لذا اختار كلماته بدقة خلال المؤتمر الصحفي بيستطيع الوصول إلى توافق حول كيفية وقف هذا التصعيد.

وشدد رئيس تحرير "الأهرام ويكلي"، على أن الوضع الحالي يحتاج أن تُظهِر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أنهما ضد كل هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمينية في إسرائيل.