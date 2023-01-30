الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رهبان البرية.. أشهر ترانيم الأقباط في عيد الأنبا أنطونيوس

الانبا انطونيوس
الانبا انطونيوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تاوضروس الثاني بعيد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس الذي علم الرهبنة للعالم أجمع.

وقال المرن مينا مسعود، من إيبارشية بني سويف في تصريح خاص إن هناك ترانيم ينتهز الأقباط فرصة عيد الأنبا أنطونيوس للتغني بها من ترنيمة أنبا أنطونيوس فيك أسرار والتي تقول:

أنبا أنطونيوس فيك أسرار كل ما أفكر فيها احتار لما أتأمل فيك ألاقيك لغزا يحير الأفكار...  وحياتك دي سر غريب تشهد لعمل روحي عجيب

أنت سميت... بشر وبقيت... زي مليكة السماء؟! ولا ملاك... سبت سماك... وبقيت بشرا زينا

قلبك عاش التوبة حياة روح الله بالحب ملاه لما سمعت الرب ناداك سبت الدنيا ورحت ورآه دست المال ويا الشهوات حب العالم فيك كان مات

عشت وحيدا في الصحراء سنين في جهاد صلب ونعمة تعين في تواضع سحق الشياطين جما حاربوك قلت أنا مسكين بالحكمة وروح الإيمان أرشدت جموع الرهبان

يا حضن بإدفينا يا أبوة بتشفع فينا خلي حياتك تبقي منارا ليسوع مرشدا يهدينا  أحن تعابين هنا أسندنا بصلاتك وأطلب عنا

وأضاف مسعود أن هناك ترنيمة أخرى تعتبر من الترانيم الأكثر شهرة وهي ترنيمة يا آبائي رهبان البرية والتي تقول:  

يا أبائي رهبان البرية نفسي أعيش عيشتكم دية عيشة صلوات وسهر ودموع يتقدمونها للرب يسوع يا آبائي يا آبائي
أبو الرهبان أنبا أنطونيوس وتلميذه الأنبا مكاريوس تركوا كل غال غال وثمين ليخدموا الرب الأمين يا آبائي يا آبائي
لما هجموا عليكم البربر ماحدش خافيا ولا أنكر  قتلوا الهناء هو المسيح اللي يجب له التسبيح يا آبائي يا آبائي
برية شيهيت ميزان القلوب فيها كل شيء محبوب فيها الطريق للأبدية وحياة إلهنا البهية يا آبائي يا آبائي

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