مراسلة «القاهرة الإخبارية»: وقف التصعيد والحماية الدولية أبرز مطالب عباس من بلينكن

علقت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، على زيارة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الانتخابات التشريعية والرئاسية

وقالت «السلامين» إن وزير الخارجية الأمريكي، يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدًا الثلاثاء، للاستماع لمطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة وقف التصعيد وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وإعادة المفاوضات نحو حل الدولتين وهي وجهة النظر التي يدعمها «بلينكن».

حصيلة العدوان الإسرائيلى على المواطنين الفلسطينيين

ونوهت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين منذ بداية هذا العام وصلت إلى أكثر من 30 شهيدًا حتى الآن.

ووصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي إلى أراضي القدس المحتلة..