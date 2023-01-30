الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحمد يونس لـ«الدستور»: أنا مش نجم.. و«أتوبيس السعادة» سبب حضوري لمعرض الكتاب

أحمد يونس والزميل
أحمد يونس والزميل أحمد فودة

وسط زحام شديد أصبح معتاد كل عام، حضر اليوم مذيع الراديو والكاتب أحمد يونس إلى جناح الطفل بقاعة 5 في معرض الكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث نظم أمن المعرض عملية دخوله، وسط إقبال كبير من زائري المعرض لالتقاط الصور التذكارية معه.

وقال يونس:  “حضوري هذا العام لا علاقة له بأي أعمال جديدة، لأني أعلنت منذ أيام عدم صدور عمل جديد في المعرض السنة دي، ولذلك حاولت استغل الفرصة وأقوم بالحضور لاقتناء بعض كتب الزملاء، والمباركة لهم، وأيضاً الاطمئنان على مبيعات أعمالي السابقة التي تعرض في دار سما للطباعة للنشر”.

وعن برنامجه الجديد “أوتوبيس السعادة”، أضاف في تصريحات لـ"الدستور" قائلا: "بالفعل حضرت اليوم لتصوير بعض الأجزاء منه في معرض الكتاب، وأوعد جمهوري أنه سيكون عمل تطوعي مختلف، أتمنى أن يلقى استحسانهم".

وعن الشعبية الجارفة والزحام الكبير، الذي يلاحقه عند حضوره لمعرض الكتاب كل عام، لدرجة إطلاق البعض عليه نجم المعرض، علق “يونس” قائلا: "الحمد لله على محبة الناس، وأنا مش نجم ولا حاجة، أنا شخص عادي بيقدم محتوي فيه ناس بيعجبها وفيه ناس بتنتقده، في النهاية برحب بجميع وجهات النظر المختلفة".

 

وقد أعلن “يونس” خلال الأيام القليلة الماضية عدم طرحه لأي أعمال كتابية في معرض هذا العام، أو حتى معرض العام القادم.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الراحل صلاح جاهين القاهرة الدولي للكتاب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

أوبريت «الليلة الكبيرة» يجذب أطفال معرض الكتاب (فيديو)

«اللامبالى».. كتاب جديد يتناول نشأة محمد صلاح بمعرض القاهرة

على أغاني أم كلثوم.. معرض الكتاب يختتم فعاليات يومه الثالث (فيديو)

مبادرات توعوية لمحاربة المخدرات وختان الإناث بمعرض القاهرة للكتاب

حياتنا.. الأطفال بمعرض القاهرة للكتاب يستعرضون بالكرة أمام القاعات

«استراحة قارئ».. أطفال يمارسون كرة القدم في ساحات معرض الكتاب

مؤسس نادى القراء المحترفين: توجيهات الرئيس ساعدت فى رفع وعى المصريين

زوار معرض الكتاب يتوافدون على جناح دار الكتاب المقدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

صور

ندوة صلاح جاهين فن الكاريكاتير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة الدكتور عبدالرحمن بدوى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة النشر بعد كورونا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس