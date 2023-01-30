أحمد يونس لـ«الدستور»: أنا مش نجم.. و«أتوبيس السعادة» سبب حضوري لمعرض الكتاب

وسط زحام شديد أصبح معتاد كل عام، حضر اليوم مذيع الراديو والكاتب أحمد يونس إلى جناح الطفل بقاعة 5 في معرض الكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث نظم أمن المعرض عملية دخوله، وسط إقبال كبير من زائري المعرض لالتقاط الصور التذكارية معه.

وقال يونس: “حضوري هذا العام لا علاقة له بأي أعمال جديدة، لأني أعلنت منذ أيام عدم صدور عمل جديد في المعرض السنة دي، ولذلك حاولت استغل الفرصة وأقوم بالحضور لاقتناء بعض كتب الزملاء، والمباركة لهم، وأيضاً الاطمئنان على مبيعات أعمالي السابقة التي تعرض في دار سما للطباعة للنشر”.

وعن برنامجه الجديد “أوتوبيس السعادة”، أضاف في تصريحات لـ"الدستور" قائلا: "بالفعل حضرت اليوم لتصوير بعض الأجزاء منه في معرض الكتاب، وأوعد جمهوري أنه سيكون عمل تطوعي مختلف، أتمنى أن يلقى استحسانهم".

وعن الشعبية الجارفة والزحام الكبير، الذي يلاحقه عند حضوره لمعرض الكتاب كل عام، لدرجة إطلاق البعض عليه نجم المعرض، علق “يونس” قائلا: "الحمد لله على محبة الناس، وأنا مش نجم ولا حاجة، أنا شخص عادي بيقدم محتوي فيه ناس بيعجبها وفيه ناس بتنتقده، في النهاية برحب بجميع وجهات النظر المختلفة".

وقد أعلن “يونس” خلال الأيام القليلة الماضية عدم طرحه لأي أعمال كتابية في معرض هذا العام، أو حتى معرض العام القادم.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.