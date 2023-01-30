الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مؤلمة في وفاة موظف أثناء ممارسة الرذيلة مع عشيقته بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة الشيخ زايد، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة موظف عثر عليه داخل شقة بمدينة الشيخ زايد وتبين انه فارق الحياة أثناء ممارسة الرذيلة مع عشيقته حيث أصابته حالة إعياء لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة. 

وكلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح جثة الموظف وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وأشارت التحقيقات الأولية أن المتوفى تناول منشطات جنسية أصابته بهبوط في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، لكن التقرير النهائي للطب الشرعي سيتولى الفصل في أسباب الوفاة. 

لعبة على الإنترنت كانت بداية طريق موظف إلى الآخرة.. تعرف خلال لعبه بابجي على سيدة تشاركه اللعب وبدأ الحديث بينهما وتطورت الأمر من مجرد لعبة إلى علاقة عاطفية.

انتقلت العلاقة العاطفية من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع بعد اتفاق من الموظف وحبيبته على اللقاء وعلى خلاف لقاءات المحبين في الأماكن العامة كان الموعد في شقة السيدة بعد الحديث عن قضاء ليلة حمراء. 

السهرة الرومانسية المحرمة تحولت إلى كارثة بعدما لفظ الموظف أنفاسه الأخيرة داخل حمام شقة عشيقته لتسيطر أصوات سيارات الشرطة والإسعاف على الحي الراقي الهادئ ليم نقل جثة الموظف إلى المستشفى. 

بداية الواقعة كانت بتلقي أجهزة الأمن إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثانِ، وبالانتقال عثر على جثة موظف داخل حمام الشقة، وتبين أن المتوفى كان يتواجد مع سيدة داخل شقتها لممارسة الرذيلة، وأثناء العلاقة شعر بإعياء على إثره لفظ أنفاسه الاخيرة. 

وتوصلت التحريات والتحقيقات إلى أن المتوفى كان مريضًا بـ«السكر والبروستاتا»، ونقلت جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة، واستدعاء السيدة لمناقشتها

دلت التحريات، أن المتوفى تعرف عليها خلال لعبة " بابجى "ثم تطورت العلاقة بينهم واتفقا على مقابلتها فى شقتها

تم التحفظ على السيدة لمناقشتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفاة موظف ممارسة الرذيلة الشيخ زايد الطب الشرعي نيابة الشيخ زايد

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