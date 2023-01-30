الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابى بحوزته شابو وأسلحة فى سوهاج

حبس
حبس

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، القبض على تشكيل عصابي مكون من عاطل وسيدة، الأول يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة والثانية تقيم بدائرة مركز شرطة المراغة، وذلك أثناء استقلالهما سيارة بطريق مزرعة جزيرة شندويل بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الشابو بلغت 250 جرام تقريبا، و2 هاتف محمول، وميزان حساس، ومبلغ مالى 750 جنيها، وسيارة، وفرد روسى محلى الصنع، و10 طلقات.

وقامت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

بداية الواقعة عند ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطل وسيدة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما للاتجار في مخدر الشابو، متخذين من دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

 

ضباط الإدارة مكافحة المخدرات الامن العام المباحث الجنائية مدير الإدارة العامة

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