تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في بولاق

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لجلسة 27 فبراير للمرافعة.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة بولاق، بلاغا من الأهالي بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجني عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، تم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب افضى الى موت.