«الدستور» يكشف موقف فيريرا من العودة لتدريب الزمالك

كشف مصدر مقرب من البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف المدرب بشأن العودة من جديد لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد عرض الإدارة عليه بتوليه تدريب الفريق من جديد.

وأكد المصدر أن فيريرا يرفض منصب المستشار الفني لمجلس الإدارة من الأساس إلى جانب رفضه العودة للعمل في منصب المدير الفني مع أسامة نبيه.

وشدد المصدر على أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة اجتمع مع فيريرا، أمس الأول، في فندق إقامته لمحاولة الوصول إلى حل فيما يتعلق بالشرط الجزائي، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب للتنازل عن الشرط الجزائي.

وأوضح المصدر أن فيريرا يعلم جيدًا أن عرض إدارة الزمالك عليه يأتي بسبب الشرط الجزائي وعدم الوصول إلى حل في هذا الأمر من الأساس.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، بعد الفوز على فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

ون ناحية أخرى، أعرب أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فيوتشر في لقاء الأمس في مسابقة الدوري المصري الممتاز، موضحا أن الفوز مهم وأمام فريق محترم يمتلك لاعبين مميزين وجهازا فنيا محترما وكان يحتل المركز الثاني بمسابقة الدوري.

وقال نبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أوجه التحية لعلي ماهر المدير الفني لفيوتشر على الأداء في مباراة اليوم أمام الزمالك".

وأضاف المدير الفني قائلا: "الزمالك كان يمر بمرحلة صعبة جدا، وكان من الضروري أن نعمل على عدة جوانب معنوية، وساعدنا اليوم إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز".

وتابع أسامة نبيه قائلا: "قدمنا شوط أول جيدا ونجحنا في تسجيل هدفين وأهدرنا أكثر من فرصة، وفي الشوط الثاني فيوتشر قدم أداء منظما ولكننا نجحنا في تحقيق المطلوب".

وأضاف المدير الفني قائلا: "المباريات المقبلة كلها صعبة، والفريق كان في المركز الخامس قبل اللقاء، وسنعمل بجدية، وعلينا أن نحقق الفوز في المباريات المقبلة، والفوز سيكون أهم من الأداء".

وقال نبيه: "أشكر اللاعبين على الفوز، كما أتقدم بالشكر للجماهير على دعمهم لنا، وكانت هناك حيرة في التغييرات أثناء اللقاء لأن كل اللاعبين المتواجدين في الملعب قدموا مستوى فني جيدا".