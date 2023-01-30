قبل انطلاق النسخة 19.. أبرز أرقام كأس العالم للأندية

يومان وتنطلق منافسات النسخة رقم 19 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستُقام في المغرب، بمشاركة 7 أندية من مختلف القارات العالمية.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء المقبل، وستكون بمواجهة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

أبرز أرقام وإحصائيات كأس العالم للأندية

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز أرقام وإحصائيات بطولة كأس العالم للأندية، قبل انطلاق النسخة الـ19 بالمغرب، وذلك على النحو التالي:

- يُعد فريق ريال مدريد من أكثر الأندية العالمية تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية، برصيد 4 ألقاب، يليه برشلونة الذي حصد اللقب ثلاث مرات.

- كذلك يُعد ريال مدريد أكثر فريقًا حقق انتصارات في مونديال الأندية، برصيد 10 انتصارات، والأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 31 هدفًا.

- بينما حقق فريق برشلونة أعلى نتيجة في مباراة نهائية، بعد الفوز على سانتوس البرازيلي في نسخة 2014، بنتيجة 4-0.

- أما فريق الهلال السعودي قد حقق النتيجة الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي، بنتيجة 6-1.

- أما بالنسبة للمدربين، فإن الإسباني بيب جوارديولا يُعد من أكثر مدربي كأس العالم للأندية تتويجًا باللقب برصيد ثلاث ألقاب، بواقع لقبين مع برشلونة، ولقب وحيد مع بايرن ميونيخ.

- في حين يُعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية، برصيد 9 مشاركات.

- فيما شارك الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 7 مشاركات، على أن يُسجل ظهوره للمرة الثامنة في المسابقة.

- تتصدر البرازيل قائمة أكثر الدول تمثيلًا في كأس العالم للأندية، بعد أن مثّلها 9 أندية في المسابقة، فيما تحتل المكسيك المركز الثاني بعدد 8 أندية، في الوقت الذي تأتي فيه إنجلترا في صدارة الدول الأوروبية بعد ظهور ثلاث أندية لها في هذه المسابقة.