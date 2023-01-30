الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل انطلاق النسخة 19.. أبرز أرقام كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

يومان وتنطلق منافسات النسخة رقم 19 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستُقام في المغرب، بمشاركة 7 أندية من مختلف القارات العالمية.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء المقبل، وستكون بمواجهة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

أبرز أرقام وإحصائيات كأس العالم للأندية

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز أرقام وإحصائيات بطولة كأس العالم للأندية، قبل انطلاق النسخة الـ19 بالمغرب، وذلك على النحو التالي:

- يُعد فريق ريال مدريد من أكثر الأندية العالمية تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية، برصيد 4 ألقاب، يليه برشلونة الذي حصد اللقب ثلاث مرات.

- كذلك يُعد ريال مدريد أكثر فريقًا حقق انتصارات في مونديال الأندية، برصيد 10 انتصارات، والأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 31 هدفًا.

- بينما حقق فريق برشلونة أعلى نتيجة في مباراة نهائية، بعد الفوز على سانتوس البرازيلي في نسخة 2014، بنتيجة 4-0.

- أما فريق الهلال السعودي قد حقق النتيجة الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي، بنتيجة 6-1.

- أما بالنسبة للمدربين، فإن الإسباني بيب جوارديولا يُعد من أكثر مدربي كأس العالم للأندية تتويجًا باللقب برصيد ثلاث ألقاب، بواقع لقبين مع برشلونة، ولقب وحيد مع بايرن ميونيخ.

- في حين يُعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية، برصيد 9 مشاركات.

- فيما شارك الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 7 مشاركات، على أن يُسجل ظهوره للمرة الثامنة في المسابقة.

- تتصدر البرازيل قائمة أكثر الدول تمثيلًا في كأس العالم للأندية، بعد أن مثّلها 9 أندية في المسابقة، فيما تحتل المكسيك المركز الثاني بعدد 8 أندية، في الوقت الذي تأتي فيه إنجلترا في صدارة الدول الأوروبية بعد ظهور ثلاث أندية لها في هذه المسابقة.

كأس العالم للأندية الاهلى أوكلاند سيتي ريال مدريد برشلونة مونديال الاندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

«الدستور» يكشف حيلة الزمالك لمنع انتقال إمام عاشور للأهلى

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

ندوة الدكتور عبد الرحمن بدوي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة النشر بعد كورونا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة صناع المحتوى لمى مجدى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس