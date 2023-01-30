بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي.. نصائح لاختيار كتب الأطفال المناسبة

من المهم اختيار الكتب المناسبة لطفلك، يمكن أن يؤدي فهمها بشكل صحيح في المرات القليلة الأولى إلى بدايات الحماس الدائم للقراءة.

وبالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب كيف يمكنك تمييز كتاب أطفال جيد من بين مجموعة مذهلة من العناوين والأنواع؟.

عادة ما تكون أكثر الكتب التي لا تنسى من الطفولة هي تلك التي تتضمن صورًا حية وقصصًا مثيرة وشخصيات مثيرة للاهتمام.

اختر كتبًا جيدة يسهل الارتباط بها

اختر الكتب التي تسمح لطفلك باستكشاف عوالم وحياة مختلفة ولكنها لا تزال مألوفة بما يكفي بحيث يمكنهم رؤية أنفسهم في الشخصيات.

حتى لو كانت قصة تدور في عالم خيالي من الوحوش والجنيات، إذا كان لدى الشخصيات آمال ورغبات يسهل الارتباط بها فسيكون طفلك أكثر اهتمامًا بقراءتها حتى النهاية.

اختر الكتب التي قد لا تكون من اختيارك الشخصي

تقترح مؤلفة الأطفال ليبي جليسون أنه عند اختيار كتاب جيد للأطفال يجب على الآباء مقاومة الرغبة في إطعام أطفالهم فقط الكتب التي أحبوها عندما كانوا صغارًا، قد لا يشارك طفلك نفس الشغف تجاه كلاسيكيات طفولتك "لقد تغير العالم وتغير الأطفال".

ابحث عن كتب ليس من الصعب جدًا قراءتها للأطفال

استخدم قاعدة الأصابع الخمسة إذا كان طفلك سيقرأ بمفرده، إذا كان الكتاب يحتوي على بضع كلمات صعبة فاقرأها بصوت عالٍ مع طفلك.

لا حرج في تعريض الأطفال إلى لغة أكثر تعقيدًا في السياق، ولكن إذا كنت تعرف أن اللغة والمفاهيم ستكون صعبة للغاية بالنسبة لهم للاستمتاع بالقصة، فتجنب إبعادهم عن القراءة تمامًا عن طريق اختيار كتاب أبسط.

ابحث عن كتب الأطفال ذات الرسوم التوضيحية القوية

تعتبر الصور الحية والواضحة التي تدعم القصة قوية للقراء الأوائل الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 8 سنوات، اختر الكتب التي تحتوي على رسومات توضيحية جيدة تتوافق مع القصة.

تعد الكتب الخالية من الكلمات أيضًا طريقة رائعة لتطوير مهارات طفلك اللغوية، حيث تتطلب من القراء تفسير الرسوم التوضيحية مع تقدم القصة.



ابحث في كتب الأطفال الشائعة

تحدث إلى معلم طفلك أو أمين المكتبة أو الآباء الآخرين لمعرفة المزيد عن كتب الأطفال الشهيرة، بدلاً من ذلك ابحث عبر الإنترنت عن قوائم كتب الأطفال الحائزة على جوائز أو انتقل إلى مواقع مراجعة الكتب لقراءة ما يقترحه الآباء الآخرون، اقفز على TikTok واطلع على الاتجاهات.