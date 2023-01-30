5 علامات على وجود حيوان أليف مريض لا يجب أن تتجاهلها

عادة يكون من الصعب تحديد علامات المرض بين الحيوانات الأليفة بشكل أساسي لأن الحيوانات الأليفة لا تستطيع التحدث أو التعبير عن نفسها وغريزة البقاء تجعلها تخفي عدم ارتياحها، إليك كيفية معرفة ما إذا كان حيوانك الأليف على ما يرام.

وفقًا لموقع “hindustantimes” ليس من السهل دائمًا تحديد ما إذا كان حيوانك الأليف على ما يرام أم لا، حيث تميل الحيوانات الأليفة أيضًا إلى إخفاء أمراضها كآلية للبقاء على قيد الحياة لأن المرض يمكن أن يجعلهم يشعرون بالضعف، في البرية، غالبًا ما يتم استهداف الحيوانات التي تبدو ضعيفة أو مصابة من قبل الحيوانات المفترسة، لذا فإن إخفاء المرض أو الإصابة يمكن أن يساعدها في تجنب أن تصبح فريسة.

ومع ذلك، يمكن ملاحظة بعض التغييرات السلوكية في الكلاب مثل الخمول، وانخفاض النشاط، وانخفاض الشهية، وتساقط الشعر، وزيادة الوزن أو فقدان الوزن، إذا كنت مع حيوانك الأليف لفترة كافية، فقد تلاحظ على الفور أن هناك شيئًا خاطئًا به.

وعندما يتعلق الأمر بصحتهم ورفاهيتهم ، فإنه عادة ما يجلب الكثير من التوتر لمربي الحيوانات الأليفة ، لأنهم غير قادرين على تحديد العلامات المبكرة للتوعك في حيواناتهم الأليفة ، مما يؤدي إلى التأخير في العلاج، عادة ما يكون من الصعب تحديد علامات المرض بين الحيوانات الأليفة بشكل رئيسي لأن الحيوانات الأليفة لا تستطيع التحدث أو التعبير عن نفسها وغريزة البقاء تجعلها تخفي عدم ارتياحها.

الجراء أو القط

تحتاج الحيوانات الأليفة في وقت مبكر من دورة حياتها (أقل من 12 شهرًا) إلى رعاية صحية مكثفة لأن خطر الإصابة بالعدوى فيها مرتفع، يُنصح بشدة بتطعيم رفاقك الصغار بشكل كامل والتخلص من الديدان وفقًا للجدول الزمني الموصوف من قبل الطبيب البيطري.

مع تزايد تبني الحيوانات الأليفة وزيادة عدد الآباء الصغار الذين يتبنون الجراء ، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر الصحية المحتملة والعلامات المبكرة حيث يجب بدء الرعاية الطبية.

الأعراض الرئيسية التي يجب البحث عنها هي:

- إمساك

- قلة الشهية

- فقدان الوزن السريع وغير المبرر

- إسهال

- قيء

كبار السن من الحيوانات الأليفة

بمتوسط ​​عمر متوقع يبلغ 12-14 عامًا ، تحتاج الحيوانات الأليفة التي يزيد عمرها عن 8 سنوات إلى مزيد من الاهتمام بالرعاية الصحية المركزة. تتعرض الحيوانات الأليفة الكبيرة لمخاطر اكتساب نمط الحياة والأمراض المكتسبة حول مشاكل المفاصل وعدم التوازن الهرموني والمشاكل المتعلقة بالكلى والأورام ومرض السكري

الأعراض الرئيسية التي يجب البحث عنها هي:

زيادة الوزن أو فقدانه

صعوبة اللعب والالتفاف

رائحة الفم الكريهة واللثة الدموية ومشاكل الفم الأخرى

الكتل والنتوءات ومشاكل الجلد الأخرى

زيادة / إجهاد التبول

نظرًا لطبيعة المشكلات الطبية التي يمكن أن تلتقطها الحيوانات الأليفة الكبيرة، فهي متنوعة ويمكن أن تصبح معقدة للغاية، من المهم أن تظل يقظًا تجاه أي أعراض ، وأن تتبع الرعاية الوقائية بما في ذلك الفحوصات الطبية المنتظمة.

الرياح الموسمية

تعتبر درجات الحرارة الشديدة والأمطار أرضًا خصبة لتكاثر أمراض الحيوانات الأليفة المختلفة. على وجه التحديد ، تزيد الرياح الموسمية من فرص الإصابة بالطفيليات مما يؤدي إلى العديد من مشاكل الجلد وغيرها، من المهم التأكد من إبقاء الحيوانات الأليفة رطبة ، والعناية بها بانتظام وإبعادها عن رطوبة الجلد.

الأعراض الرئيسية التي يجب البحث عنها هي:

الخدش واللعق المفرط

تساقط الشعر

اهتزاز الرأس وخدش الأذن

دم في البراز

وعاء البطن

اللهاث المفرط

في حين أن ما ورد أعلاه ليس قائمة شاملة من الأعراض ، إلا أنه يعطي مربي الحيوانات الأليفة فكرة جيدة عن أنواع مختلفة من المشكلات التي يجب عليهم البحث عنها في حيواناتهم الأليفة، كقاعدة عامة، لا تفترض أبدًا ولا تتجاهلها، وكن حذرًا عندما يُظهر الصديق الفروي تغييرًا في الروتين / السلوك، وتطلع إلى استشارة طبيب بيطري.

أخيرًا، اتبع تعليمات ووصفات الطبيب البيطري لجدول زمني كامل ولا تتوقف عن ذلك، حيث تهدأ الأعراض أحيانًا دون أن يتعافى الحيوان الأليف تمامًا.