«البحوث الإسلامية»: بدء الاختبارات التحريرية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

بدأت اليوم الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، وذلك بمقر كليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تم تقسيمها على أيام وتستمر لآخر الأسبوع الجاري.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن الاختبارات التحريرية تأتي كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.

وأضاف عياد أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يولي اختيار المبعوثين اهتمامًا كبيرًا، نظرًا للدور المهم الذي تبذله بعثات الأزهر الشريف في جميع دول العالم، وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأوضح الأمين العام أن الاختبارات التحريرية تتم بنظام الامتحانات المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.

يذكر انه شهد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، إقبالا ملحوظا من رواد المعرض بمختلف فئاتهم العمرية وجنسياتهم المتعددة.

وعلى مدار اليوم حرص رواد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، من مختلف الجنسيات والأعمار، على التقاط الصور التذكارية مع صورة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، المعروضة على الشاشة الرئيسية في بهو الجناح.

كما شهد جناح الأزهر الشريف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب إقبالاً كبيراً من الزائرين على جميع الأركان ومنها ركن الفتوى و الإصدارات التى تم طرحها للجمهور في منفذ البيع، وحاز ركن الطفل ورياض الأطفال على إعجاب الأسر وأطفالهم، للاستمتاع بما يقدمه من أنشطة وفعاليات جذابة، تشكل عالمهم الخاص وواحتهم الصغيرة.