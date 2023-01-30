الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى يؤكد ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية

من اللقاء
من اللقاء

استقبل الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، المدير الممثل لليونسكو في العراق، باولو فونتاني.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، أهمية تعزيز سبل التعاون لتطوير قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، والحفاظ على التراث والتنوع الثقافي، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود ودعم المنظمات الدولية للاهتمام بالمناطق الأثرية.

وأشار الرئيس العراقي إلى دور منظمة اليونسكو في تقديم الدعم للقطاع التربوي والتعليم، لافتًا إلى المكانة العلمية الرصينة للجامعات العراقية وعطائها الحافل بالعلم والمعرفة.

من جانبه، استعرض فونتاني خطط وبرامج المنظمة لتأهيل المناطق الأثرية والتراثية، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين الجانبين.

وأكد أن المنظمة تقوم حاليًا بعدة مشاريع في البصرة وقلعة أربيل والموصل، حيث تعتمد فيها على الكوادر والكفاءات العراقية، مبينًا أن المنظمة أقامت عدة دورات وورش في العديد من الجامعات العراقية لتطوير قدرات الطلبة. 

وفي أكتوبر الماضي، استعاد العراق عملات عباسية ونقوش سومرية ثمينة من تركيا، بعدما جرى تهريبها إلى خارجه بطرق غير شرعية.

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد العراق باولو فونتاني منظمة اليونسكو

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