الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: طرح الزيت المدعم 800 مللي بـ 25 جنيها ولحوم بـ135 للكيلو

زيوت الطعام
زيوت الطعام

قال خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إنه يتم زيادة معدلات ضخ السلع التموينية  لتلبية احتياجات معارض أهلا رمضان، بالاضافة إلى فروع الجملة والتجزئة البالغ عددها 9 آلاف منفذ في 14 محافظة وهي نطاق تغطية الشركة المصرية.

أسعار السلع التموينية المدعمة

وأوضح إنه يتم طرح الدواجن بسعر 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية البلدية بـ  135 جنيها للكيلو، مؤكدًا توافر كافة الأصناف دون تقييد بسلع معينة، نافيا إجبار المستفيدين من الدعم الاستثنائي علي صرف سلع محددة.

وأكد رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الإثنين،  توافر الزيت بكميات كبيرة حيث يتم طرح 6 أصناف من كافة الأنواع عبر 6 شركات ، حيث يتم توفير العبوة 800 مللي بسعر 25 جنيها في المنظومة التموينية، في حين أن السعر  الحر تجاوز الـ 48 جنيها في منافذ القطاع الخاص.

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قيمة السلع التي يتم صرفها شهرياً تصل مليار و600 مليون جنيه

وأوضح رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن قيمة السلع التي يتم صرفها شهرياً علي نطاق الشركة تصل مليار و600 مليون جنيه ، مشيرا إلى الإستمرار في خطة التطوير والتي تتضمن  5 منافذ جديدة جملة ونصف جملة  في  سفاجا و البحر الأحمر و شلاتين و ابو رمادة وأسوان.

وفيما يتعلق بضوابط صرف سلع المنظومة التموينية للمستهلك من البدالين وفروع جمعيتي، قال فكري ان عدد الاستعاضات الشهرية للبدالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي  تبلغ 8 استعاضات بجد اقصى ، لافتا إلي أنه يتم صرف 3 استعاضات الاسبوع الاول وبحد اقصي 8  شهريا.

وأوضح أنه يتم  صرف 100 ٪  للاستعاضه الأولى من قيمة التأمين المدفوع مع  السماح بصرف باقي الاستعاضات دون التقيد بنسب محددة بشرط الاتزيد الواحدة عن قيمة التأمين المدفوعة.

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