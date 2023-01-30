إصابة 4 من أسرة واحدة صدمتهم سيارة فى الطريق الزراعى بكفر الدوار

وقع حادث تصادم سيارة مسرعة بعدد من المواطنين أثناء عبورهم الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة، أسفر عن إصابة 4 مواطنين من أسرة واحدة .

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أثناء عبورهم الطريق أمام قرية المغازى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.