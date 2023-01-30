الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بلينكن: استثمار بـ50 مليار دولار لدعم قطاع الزراعة المصرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إن مصر تدعم جهودنا فيما يتعلق بأوكرانيا، وهي ترفض أيضًا جهود روسيا في ضم أوكرانيا بصورة غير مشروعة، كما أنها تدعم جميع المصالح التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حق الدولة في احترام سيادتها، ووحدة أراضيها.

وأضاف بلينكن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، اليوم، أن الدول حول العالم تراعي ما يحدث حول الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث إن هذه الحرب لها آثار وتكاليف كبيرة على الشعب المصري، منوهًا بأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ومعظمه يأتي من روسيا وأوكرانيا.

وتابع: "لا بد أن نعمل على تخفيف الأضرار التي حدثت، والضغوط الاقتصادية التي تشعر بها مصر نتيجة لذلك، ونريد أن نحقق الأمن الغذائي في هذا الخصوص، بما في ذلك استثمار بقيمة 50 مليار دولار لدعم قطاع الزراعة المصري".

وأردف: "في العام الماضي لقد شهدنا الذكرى المئوية الأولى للعلاقات المصرية الأمريكية، ولكن في نهاية المطاف نحن نركز على مستقبلنا المشترك، حيث إنني عقدت محادثات مع بعض القادة المصريين من الشباب، والذين يعملون في مجالات مختلفة، واطلعت على كيفية عملهم ورؤيتهم وكيف يؤثر ذلك على مستقبل مصر"، مؤكدًا أن مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية مشرق.

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