الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التنمية المحلية»: تركيب 406 آلاف قطعة موفرة للمياه فى دور العبادة بالمحافظات

مياه
مياه

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تركيب 406 آلاف قطعة موفرة في دور العبادة بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض الاستهلاك حوالي 50% في المساجد الأهلية والكنائس.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب هذه القطع، وتغطية 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ، مشيراً إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها في مختلف المنشآت والمباني الحكومية والأماكن العامة التي تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية احتلت الصدارة في تركيب القطع الموفرة للمياه وبلغ عددها 57,6 ألف قطعة تليها محافظتا القاهرة وأسيوط بـ24,5 ألف قطعة، ثم محافظة الشرقية بـ24,4 ألف قطعة، ثم محافظة المنوفية بـ22,2 ألف قطعة، والغربية بـ 22,1 ألف قطعة، والبحيرة بعدد 22 ألف قطعة، وقنا بـ19 ألف قطعة، والقليوبية والدقهلية والمنيا بعدد 18,1 ألف قطعة موفرة لكل منها.

الاعتمادات المالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصرف الصحي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى محافظتى القاهرة مياه الشرب والصرف الصحي

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