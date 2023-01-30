الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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بلينكن: نرحب بالخطوات المهمة التى تتخذها مصر لحماية النساء والحريات الدينية

أنتونى بلينكن
أنتونى بلينكن

قال أنتونى بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إن حقوق الإنسان ستتصدر أجندتنا اليوم، خاصة أن الولايات المتحدة ترحب بالخطوات المهمة التي تتخذها مصر لحماية النساء، وحماية الحريات الدينية، ونرحب بعقد الحوار الدولي وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية.

وأضاف بلينكن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع  وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، أننا سوف نستمر في الحديث مع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، وتابع نريد التأكد من تحقيق نتائج ملموسة في ملف حقوق الإنسان، لأنه سوف يؤثر على جميع ما نقوم به ويؤثر علينا وعلى الكونجرس، ولهذا السبب أعلم أن الرئيس يقوم بالدخول في هذه الجهود.

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