المجلس الإقليمي لجنود مريم ينظم مؤتمرًا لفرقة الأشبال بأسيوط

نظم المجلس الإقليمي للجيو ماريا، مؤتمرًا لفرقة الأشبال، بفندق دير درنكة، بأسيوط، بمشاركة نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا بعض الآباء الكهنة، ومجالس فرق أشبال جنود مريم، من مختلف المحافظات، حيث دارت لقاءات المؤتمر حول "الشبل رسالة، تلمذة وشركة وفرح وصلاة وخدمة"، وذلك من خلال المحاضرات التكوينية.

وتضمن المؤتمر تبادل الخبرات العملية بالأعمال وتوزيعها، كذلك التأكيد على أهمية الأعضاء الجدد، وجذب أعضاء جدد للفرقة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأعمال داخل الكنيسة.

وتعرف المشاركون على كنيسة الفرنسيسكان ودير درنكة، كما تم تنظيم الألعاب الترفيهية، والمسابقات التنافسية.

وقدم المجلس الإقليمي لجنود مريم الشكر لنيافة الأنبا دانيال، لتعضيده ومشاركته بالمؤتمر، كما عبر عن امتنانه لجميع الذين حرصوا على الحضور من مختلف المحافظات، والمشاركة في فعاليات المؤتمر.