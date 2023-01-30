الأنبا عمانوئيل يشارك في احتفال محافظة الأقصر بعيد الشرطة الـ 71

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم الاثنين، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، شارك في احتفالية مديرية أمن الأقصر، بعيد الشرطة الحادي والسبعين، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

وقام كل من سيادة الوزير المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وسيادة اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وسيادة اللواء الدكتور هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، تخليدًا لبطولاتهم وتضاحياتهم من أجل الوطن.

تلا مراسم الاحتفال، التوجه إلى شرطة الإنقاذ النهري، لتقديم التهنئة لقيادات القوات الشرطية. وقدم نيافة الأنبا عمانوئيل للحاضرين من قيادات الشرطة التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، التي يعتز بها كل مصري، معبرًا عن جزيل الشكر والتقدير، لما يقوم به رجال الشرطة من جهد وتضحيات وأدوار بطولية، من أجل الحفاظ على أمن وأمان كل ربوع مصرنا الحبيبة. حفظ الله أرض الكنانة من كل سوء.