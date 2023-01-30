حادث تصادم ينهى حياة مهندسة ويصيب آخر فى الإسماعيلية

وقع حادث تصادم سيارتين نص نقل مع سيارتين ملاكي بطريق الإسماعيلية- بورسعيد؛ وتحديدا عند محور 30 يونيو، أسفر عن مصرع مهندسة وإصابة آخر.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع مهندسة وإصابة آخر، في حادث تصادم سيارتين نصف نقل مع سيارتين ملاكي، مما أدى إلى انقلاب سيارة تحمل رقم «م ر ى ٢٥٧٦»، واصطدامها بسيارتين ملاكي تحمل إحداهما رقم «ب ن ي ٣٩٥»، بمحور 30 يونيو - طريق بورسعيد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث، وحالات المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، بسيارتي إسعاف وتبين مصرع مهندسة كمبيوتر، تقيم في القاهرة، وتوفيت في الحال، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أبو خليفة التابع لهيئة الرعاية الصحية ونقل المصاب إلى العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.