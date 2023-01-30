الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج النارية الإثنين 30 يناير 2023

أبراج
أبراج

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الإثنين لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي:

برج الحمل

كلما زاد ارتباطك بالآخرين وانضممت إلى المجموعات وتجميع الأفكار زادت إنتاجية الأيام والأسابيع القادمة، ومع ذلك قد يجدك التأثير الأكثر انعكاسًا على استعداد للتواصل بهدف حل المشكلات التي تحتاج إلى بعض المناقشة.

برج الأسد

مهما كان ما يحدث فيما يتعلق بعلاقتك فقد تأخذ الأمور منعطفًا إيجابيًا قريبًا جدًا، يمكن أن يكون هذا وقتًا ممتازًا للترويج لمهارة أو موهبة.

يمكنك ايضا أن تسعى للحصول على وظائف جديدة، فقد حان الوقت لتعرب عن موهبتك البناءة وسوف تدر عليك أموالا كثيرة.


برج القوس

تستمتع بالتفكير في الأفكار الكبيرة، وكذلك البحث عن طرق جديدة ومثيرة لتنفيذها، تشير الروابط القمرية المفيدة إلى أنه يمكن أن يحدث لك شيء ذكي .

يمكنك الذهاب إلى جولة أو مغامرة مع الأصدقاء، ويمكنك أن تحصل على مزيد من النصائح من المقربين حولك، سوف تفيدك في حياتك المهنية والاجتماعية فيما بعد.

صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

أبراج نارية برج الحمل برج القوس حظك اليوم حياة مهنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

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