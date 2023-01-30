الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنوفية تدعو الطلاب والخريجين للمشاركة في برنامج «كن ريادي»

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

دعت جامعة المنوفية الطلاب والخريجين للمشاركة في برنامج «كن رياي» بالتعاون مع عددًا من المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني لاحتضان المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة ريادة الأعمال والذي يشمل مجموعة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى التطوير المستمر لمهارات وقدرات طلاب الجامعة وخريجيها في جميع التخصصات، وتسخير إمكاناتهم لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأت كلية الزراعة بالتعاون مع إنرووت للتنمية Enroot Development بتنفيذ برنامج "كن ريادي" لعدد 500 من طلاب وخريجي جامعة المنوفية في الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير ومن 5 فبراير إلى 9 فبراير لتنمية معرفتهم بأسس ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وسيتم تنظيم عدد 5 ورش تهدف لزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية ريادة الأعمال والتعرف على سمات رائد الأعمال وتكوين الأفكار وتقييم الفرص المتاحة لتأسيس المشروعات، وسوف يتم تنفيذ ثلاث ورش في الأسبوع الأول وورشتان في الأسبوع الثاني. كما يمكن للطلاب والخريجين التسجيل على رابط البرنامج التالي https://forms.gle/o87GsUFjiEvwB8wB6

ؤسسات المجتمع المدني 5 فبراير افتتاح فعاليات اطفال اتخاذ القرار احتضان

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