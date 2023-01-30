الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 50 طن فول صويا ونصف طن أرز مجهول المصدر بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم ضبط (50) طن فول صويا ونصف طن أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي بمراكز الباجور والسادات ومدينة سرس الليان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (236) محضر تمويني تضمن (97) مخالفات مخابز نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات، و (139) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، مؤكدا على أن هناك متابعات يومية للحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز و مدن وقرى المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية والإدارات التموينية لإحكام الرقابة الصارمة على الأسواق و مراقبة الحالة التموينية للوقوف على توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري و محتكري السلع حفاظا على حقوق المواطنين.


وشدد محافظ المنوفية بالاستمرار في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات استمرار أزيد من السعر الرسمي ارتداء الكمامات الطبية

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