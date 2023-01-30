الحزن يخيم على أهالي كسفريت بعد تشييع جثمان شاب قتل بسبب «لعب الأطفال»

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بعد تشييع جثمان عبد المحسن كمال سند، في الثلاثينيات من العمر، بعدما لقى مصرعه يد جاره سائق "توك توك"، على خلفية مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد مقتل مواطن يدعى عبدالمحسن. ك يقيم بقرية كسفريت بطريق المعاهدة التابعة لمركز فايد محافظة الإسماعيلية على يد جاره.

تحريات مباحث الإسماعيلية في مقتل شاب على يد جاره

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية في مركز ومدينة فايد، إلى أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بين الأطفال تجددت يوم ارتكاب الواقعة، تدخل فيها المتهم وتوجه لمنزل المجني عليه لتطور مشادة كلامية لمشاجرة استخدم فيها المتهم «محمد.س.ع» 30 سنة، «قالب طوب» أصاب به المجني عليه في رأسه.

ضبط المتهم بقتل جاره بسبب لعب الأطفال بفايد



وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز فايد بقيادة المقدم محمد سكر، من ضبط سائق "توك توك" متهم بقتل جاره بعد مشاجرة نشبت بينهما في قرية كسفريت بنطاق دائرة المركز.

وكشفت تحريات النقيبين محمد عبدالباسط وأحمد عوض الله، عن أن مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه بسبب مشاجرة بين الأطفال.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بإلقاء طوبة على رأس المجني عليه أودت بحياته.

وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدر قرارها بحبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيق وتسليم الجثمان إلى ذويه بعد انتهاء كتابة تقرير الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة.