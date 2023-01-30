الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحزن يخيم على أهالي كسفريت بعد تشييع جثمان شاب قتل بسبب «لعب الأطفال»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بعد تشييع جثمان عبد المحسن كمال سند، في الثلاثينيات من العمر، بعدما لقى مصرعه يد جاره سائق "توك توك"، على خلفية مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد مقتل مواطن يدعى عبدالمحسن. ك يقيم بقرية كسفريت بطريق المعاهدة التابعة لمركز فايد محافظة الإسماعيلية على يد جاره.

تحريات مباحث الإسماعيلية في مقتل شاب على يد جاره
وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية في مركز ومدينة فايد، إلى أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بين الأطفال تجددت يوم ارتكاب الواقعة، تدخل فيها المتهم وتوجه لمنزل المجني عليه لتطور مشادة كلامية لمشاجرة استخدم فيها المتهم «محمد.س.ع» 30 سنة، «قالب طوب» أصاب به المجني عليه في رأسه.

ضبط المتهم بقتل جاره بسبب لعب الأطفال بفايد

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز فايد بقيادة المقدم محمد سكر، من ضبط سائق "توك توك" متهم بقتل جاره بعد مشاجرة نشبت بينهما في قرية كسفريت بنطاق دائرة المركز.

وكشفت تحريات النقيبين محمد عبدالباسط وأحمد عوض الله، عن أن مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه بسبب مشاجرة بين الأطفال.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بإلقاء طوبة على رأس المجني عليه أودت بحياته.

وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدر قرارها بحبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيق وتسليم الجثمان إلى ذويه بعد انتهاء كتابة تقرير الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

القبض على عصابة تخصصت فى سرقة الشقق السكنية بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

ندوة صناع المحتوى لمى مجدى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة مناقشة كتاب رسائل تقي الدين المقريزي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات