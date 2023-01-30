«القاهرة الإخبارية» تكشف أبرز الملفات على طاولة النقاش بين السيسى وبلينكن

كشفت دينا سالم، موفدة قناة القاهرة الإخبارية، عن أبرز الملفات على طاولة النقاش بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وبلينكن وزير الخارجية الأمريكي.

وقالت إنها متواجدة بمقر وزارة الخارجية المصرية في انتظار المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري الخارجية المصرية سامح شكري، والأمريكي أنتوني بلينكن، وكانت الدقائق الأخيرة لاجتماعهما سويًا بعد انتهاء اجتماع "بلينكن" مع الرئيس السيسي.

زيارة بلينكن تأتي في وقت شديد الحساسية في المنطقة

وتابعت: “زيارة بلينكن تأتي في وقتًا شديد الحساسية في المنطقة، بعد الأحداث التي شهدتها القدس منذ أيام، وازدياد الصراع على الأراضي الفلسطينية، وهناك ملفات كثيرة مطروحة للنقاش، منها العلاقة الإسرائيلية والفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان، وموضوعات أخرى كثيرة على طاولة النقاش خاصة مع وجود بعض الاضطرابات حتى في إيران”.

وأكدت موفدة القاهرة الإخبارية أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية يتمتعان بعلاقة استراتيجية وممتدة، تعتمد فيها الولايات المتحدة كثيرًا على مصر في إعادة الهدوء كمفاوض قوي في كل الملفات الحساسة بالمنطقة العربية.