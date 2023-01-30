الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 حبس سائق وجده 15 يومًا بتهمة قتل نجار دهسًا تحت عجلات جرار بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

أمر  قاضى المعارضات بمحكمة الزقازيق، بتجديد حبس سائق وجده، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق دهسًا تحت عجلات جرار زراعى بقرية زهراء بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لخلافات على العمل.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول  سائق، مقيم قرية الزهراء بردين جثة هامدة، إثر إصابات متعددة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الزقازيق الجامعى.

قاضي المعارضات محكمة الزقازيق سائق 15 يوما جرار زراعي زهراء بردين مركز الزقازيق الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

«الدستور» يكشف حيلة الزمالك لمنع انتقال إمام عاشور للأهلى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

ندوة صناع المحتوى لمى مجدى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة مناقشة كتاب رسائل تقي الدين المقريزي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس