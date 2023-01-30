 حبس سائق وجده 15 يومًا بتهمة قتل نجار دهسًا تحت عجلات جرار بالشرقية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة الزقازيق، بتجديد حبس سائق وجده، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق دهسًا تحت عجلات جرار زراعى بقرية زهراء بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لخلافات على العمل.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول سائق، مقيم قرية الزهراء بردين جثة هامدة، إثر إصابات متعددة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الزقازيق الجامعى.