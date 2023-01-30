عراقي يوثق تاريخ بلاده في محل طوابع (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، تقريرًا لعراقي يوثق لحظات للتاريخ في محل طوابع.

وقال رعد عبد الجابر خلال لقائه عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على القاهرة الإخبارية، إن الطوابع العراقية المرغوبة لديه عن الملك فيصل الأول والملك فيصل الثاني، وهما ملوك العراق.

هوايته أصبحت مصدر دخل له

وأشار التقرير إلى جامع طوابع عراقي يحتفظ بآلاف الطوابع والأوراق النقدية والعملات المعدنية في متجره الصغير للتحف بمنطقة الكردية بالعراق، وهو رعد عبد الجابر الذي يجلس في محله الصغير في السليمانية محاطًا بالطوابع البريدية من جميع الجهات، ويقول إن هوايته أصبحت مصدر دخل له.

وينحدر جامع الطوابق وصاحب العمل من بغداد، لكنه انتقل إلى منطقة الكردية، لأنها كانت أكثر أمانًا نسبيًا، وبدأ "عبد الجابر" البالغ من العمر 54 عامًا في جمع الطوابع كهواية لديه منذ أن كان مراهقًا، وحول ذلك النشاط إلى عمل تجاري منذ حوالي 20 عامًا.