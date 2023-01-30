الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط فى بئر أسانسير عقار بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه في بئر "أسانسير" العقار المقيم به، في المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

 

وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم، وهل يتهمون أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه، كما طلبت انتداب لجنة هندسية لمعاينة وفحص الأسانسير، وكتابة تقرير فني.

 

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا بسقوط طفل في بئر أسانسير، بأحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل 8 سنوات، وجار تكثيف الجهود لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

 

مصرع طفل اسانسير المقطم مشرحة زينهم النيابة العامة

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