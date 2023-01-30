خبرة 19 عاما.. التخطيط تفتح باب التقديم فى وظيفة الوكيل الدائم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة الوكيل الدائم، والتى تقع على قمة مناصب الإدارة العليا بالوزارة حيث يعمل تحت التوجيه والإشراف المباشر للوزير، ويتولى شاغل الوظيفة معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، وضمان استمرارية برامج ومشروعات وخطط الوزارة ومتابعتها لرفع الأداء وترشيد الإنفاق. كما يقوم بالإشراف على التقسيمات التنظيمية التابعة له ووضع الخطط والسياسات العامة وبرامج العمل لها لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسين جودتها.

مواعيد التقديم فى وظيفة الوكيل الدائم

يبدأ تلقى طلبات شغل الوظيفة الشاغرة من 29/1/2023 حتى 1/3/2023، وتقدم الطلبات والمستندات مستوفاة وتسلم باليد للمشرف على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالوزارة، مرفق بها المستندات الآتية مكونة من أصل و 7 نسخ): السيرة الذاتية، بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة والجزاءات إن وجدت (لموظفي الجهاز الإداري للدولة)، بيان عن أبرز الإنجازات والاسهامات السابقة والاقتراحات للتطوير، عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي، عدد 6 صور شخصية، المؤهل العلمي، الشهادة العسكرية (للذكور)، صحيفة الحالة الجنائية موجهة الى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المهارات الأساسية المطلوبة

وتشمل المهارات الأساسية المتطلب توافرها فى المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها:اجتياز البرنامج التدريبي المطلوب لإعداد وشغل وظائف الإدارة العليا، إجادة اللغة الإنجليزية، أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بها، اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة لشغل الوظيفة.

المهارات الفنية المطلوبة

أما عن المهارات الفنية فتشمل : خبرة سابقة في وظائف قيادية وإدارية، خبرة واسعة في وضع السياسات العامة والتوجيهات الاستراتيجية، خبرة في تقييم أثر السياسات العامة والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، خبرة في تقييم الأداء المؤسسي واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها – القدرة على اتخاذ القرارات - المهارات الإدارية – مهارات استخدام الحاسب الألى – مهارات التواصل بفاعلية - القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات، الالمام بالقوانين واللوائح المنظمة لمجال عمل الوزارة وكذلك الالمام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ويشترط قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.