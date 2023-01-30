الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر سيتي ينافس برشلونة على ضم أرناو مارتينيز

أرناو مارتينيز
أرناو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي مانشستر سيتي الانجليزي في منافسة مع نظيره برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد مع أرناو مارتينيز، لاعب فريق جيرونا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد أرانو مارتينيز مع نادي جيرونا ينتهي في 30 يونيو 2025، ويوجد شرط جزائي في عقده قيمته 20 مليون يورو.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي مانشستر سيتي سيتنافس مع برشلونة من أجل التعاقد مع مارتينيز، في ظل رغبة بيب جوارديولا، المدير الفني للستيسنز في التعاقد مع ظهير أيمن على المدى الطويل، واستغلال الشراكة بين إدارة السيتي وجيرونا.
وسبق أن ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن تشافي هيرنانديز يستعد لتقديم عرض لضم اللاعب لصفوف النادي الكتالوني.

كشافو نادي برشلونة أبدوا إعجابهم بمستوى أرناو مارتينيز مع فريقه هذا الموسم بعد أن شارك في 18 مباراة ببطولتي الدوري وكأس الملك وسجل هدفين، وصنع هدفًا.
وأرناو مارتينيز يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب مركز قلب الدفاع ووسط الملعب الأيمن.

وأرناو مارتينيز من شباب فريق برشلونة، وانتقل منها إلى نادي أوسبيتاليت للشباب في صيف عام 2016، ثم انتقل لشباب نادي جيرونا في صيف 2018 وصعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2020، ثم تم تصعيده لفريق الرديف في يناير من عام 2021، ليتم تصعيده للفريق الأول في إبريل من عام 2021.

ولعب مارتينيز 80 مباراة بقميص فريق جيرونا، وسجل 5 أهداف وصنع 9 لزملائه في الفريق.

كما مثل المنتخب الإسباني لمرحلتي تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا ولعب 9 مباريات وسجل هدفًا وصنع مثله، كما انضم للقائمة الأولية للمنتخب الإسباني الأول، قبل بداية بطولة كأس العالم، قطر 2022، بعد تألقه رفقة منتخب تحت 21 عامًا.

مانشستر سيتى برشلونة أرناو مارتينيز جيرونا الانتقالات الصيفية المقبلة

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