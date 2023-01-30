الخارجية الأرمينية لـ«الدستور»: زيارة السيسي لأرمينيا تاريخية.. ودور مصر حاسم في تعزيز الاستقرار

أكد السكرتير الصحفي بوزارة الخارجية الأرمينية فاهان حنانيان “Vahan Hunanyan” أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا في هذا الوقت تمثل أهمية كبيرة، فمنذ استقلال أرمينيا، كانت هذه أول زيارة يقوم بها زعيم مصري لأرمينيا والتي يمكن حقًا وصفها بأنها تاريخية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا ستعطي دفعة جديدة لزيادة تعزيز وتعميق التعاون الفعال في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تم تطويرها بين البلدين منذ عام 1991.

وأوضح فاهان حنانيان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصداقة القائمة منذ قرون بين شعبي أرمينيا ومصر تعزز هذا التعاون متبادل المنفعة، كما أن مصر هي شريك أرمينيا الودود والموثوق كما تم افتتاح أول بعثة دبلوماسية أرمينية في العالم العربي في القاهرة.

وأضاف: "احتفلنا في 9 مارس من العام الماضي بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا ومصر خلال هذه العقود، أقمنا علاقات قوية ومستقرة بين الدول، ونحن نتمتع بتعاون فعال في مختلف الأشكال الدولية ونقدر عاليا دعم مصر السخي في تلك المنصات، حيث أرمينيا ليست عضوا فيها".

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أرمينيا ومصر

وأكد السكرتير الصحفي بوزارة الخارجية الأرمينية، أن بلاده تقدر بشدة الحوار السياسي الحالي رفيع المستوى بين البلدين وتسعى إلى زيادة توسيع وتعميق التعاون الثنائي متعدد القطاعات، مشيرا إلى أن أرمينيا تدعم تطلعات مصر لتوسيع شراكة الأخيرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (EEU) وستكون سعيدة بتسهيل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروبي ومصر، موضحا "نعتقد أنه سيوفر فرصًا كبيرة لتعزيز التجارة بين بلدينا إلى جانب ذلك، أرمينيا مستعدة للعمل كبوابة مصر لسوق الاتحاد الاقتصادي الأوروبي".

وكشف فاهان حنانيان عن أنه تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية وعشرات من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وغيرها من الوثائق بين أرمينيا ومصر خلال العقود الثلاثة الماضيى كما شهدت زيارة الرئيس التوقيع على وثائق مهمة أخرى في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار وشؤون الشباب والرياضة، كما أن التعاون الفعال بين حكومتي ووزارات ومؤسسات البلدين المختلفة مستمرة ، ويتوقعون آفاقا إيجابية لتعزيز الأجندة الثنائية وتعميق علاقات البلدين.

أوضح أن أرمينيا معنية بتعزيز العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي مع مصر على الرغم من أن الأرقام الحالية لحجم التجارة الثنائية غير مرضية، رغم وجود اتجاهات إيجابية في مجالات التجارة والاستثمار. علاوة على ذلك، تم تسجيل تقدمًا ملموسًا في تدفق السياحة. في عام 2022، تم تسجيل زيادة غير مسبوقة في ذلك فقد زار مصر أكثر من 100 ألف سائح أرميني، وهو عدد كبير جدًا بالنظر إلى عدد سكان أرمينيا.

أرمينيا تؤكد أهمية دور مصر الإقليمي

وأضاف: " نثمن عاليا موقف مصر من الإرهاب والتطرف و نؤمن بأن مصر باعتبارها قوة إقليمية مؤثرة، لها دور حاسم في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وشرق المتوسط نظرًا لمخاطر النشاط الإرهابي في جنوب القوقاز وخبرة مصر الواسعة في مكافحة الإرهاب ، فإننا نواصل مناقشاتنا مع الجانب المصري بشأن التعاون المحتمل في مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أرمينيا شاركت في صياغة قرار رئيسي قدمته مصر خلال (الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة) بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان.