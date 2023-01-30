«Dino Activations» تجلب أضخم عروض الترفيه عالميًا "سيرك دو سوليه" بعرض "أوفو" لأول مرة في مصر

بعد تحقيق عروض ديزني في مصر أعلى مبيعات تذاكر بالشرق الأوسط

◄ محمد عامر: نسعى إلى الوفاء بوعودنا للأسرة المصرية.. وجلب العروض الترفيهية الأكثر شهرة في العالم

وفاءً لوعودها للجمهور المصري في جلب أكبر وأضخم العروض الترفيهية، أعلنت شركة Dino Activations- المتخصصة في تنظيم العروض والفعاليات الترفيهية- جلب "سيرك دو سوليه" - أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم- لتقديم عرضه المميز «أوفو» لأول مرة في مصر والتي ستكون المحطة الأخيرة لعروض أوفو في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. يقام العرض خلال الفترة من 8 إلى 18 مارس المقبل، في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، حيث تتيح 16 عرضًا بواقع عرضين يوميًا، مليئة بالفقرات المتنوعة والتجارب المشوقة، بمشاركة فرق عالمية متخصصة في هذه العروض، وسيتم إتاحة التذاكر حصريًا من خلال منصة "تذكرتي".

تعليقًا على ذلك، قال محمد عامر رئيس مجلس إدارة Dino Activations، إن جلب العروض الفنية والترفيهية العالمية إلى مصر، يأتي وفاءً للوعد الذي قطعناه مع الجمهور المصري، بإتاحة الفعاليات العالمية الشهيرة، واستمرارًا للنجاح غير المسبوق الذي حققته العروض الترفيهية التي استضافتها الشركة في مصر وفي مقدمتها ديزني على الجليد Disney on Ice ، والذي نجح في جذب العائلة والأصدقاء من جميع الأعمار، والذين ارتبطوا بالشخصيات الكرتونية الشهيرة لعالم ديزني، والعروض المسرحية التي تجمع بين الإبداع والابتكار والتشويق، والآن نستكمل وعودنا بإتاحة عروض أشهر وأضخم سيرك في العالم، لتوفير مزيد من المتعة والبهجة للجمهور في مصر.

يعتبر "سيرك دو سوليه"، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، والذي تم عرضه في460 مدينة في أكثر من 60 دولة حول العالم، بحضور أكثر من 200 مليون شخص. إذ يشتهر بعروضه المبهرة من حيث الأزياء والموسيقى والشخصيات الجذابة، ومن أشهر وأضخم العروض التي يقدمها هو عرض" أوفو" الذي يقدم عالم مبهر من خلال أداء مسرحي استثنائي ونابض بالحياة، وقد بدأ عروضه في مدينة مونتريال الكندية عام 2009، واستمتع بمشاهدته أكثر من سبعة ملايين متفرج في 155 مدينة بـ26 دولة حول العالم، واستطاع أن يجذب على مدار سنوات عرضه حشودًا كبيرة من الجماهير من مختلف الأعمار.

في نفس السياق، أكد السيد/ حسين عفيفي مدير تسويق شركة "تذكرتي" نجاح مصر في استضافة العروض الترفيهية العالمية بنجاح كبير، لافتاً إلى أن عروض Disney on Ice حققت أعلى مبيعات تذاكر في الشرق الأوسط خلال عروضها في مصر، نتيجة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لظهور العرض في أفضل صورة، معربًا عن سعادته للتعاون من جديد مع شركة Dino Activations لإتاحة التذاكر الخاصة بعروض "سيرك دو سوليه" عبر المنصة، بمختلف فئاتها، مشيرًا إلى أن أسعار التذاكر تتراوح بين 800 و4500 جنيهًا، لتناسب مختلف فئات الجمهور، ويمكنهم الحصول عليها بسهولة قبل بداية العرض بمدة كافية من على المنصة من خلال اللينك

يعد عرض «أوفو» أضخم عرض فني يتم عرضه في مصر، حيث يشارك فيه أكثر من100 عضو بفريق العمل من 25 دولة مختلفة حول العالم، يتمتعون بخبرة ومهارة في أداء عروض السيرك، ويتقمصون شخصيات من الطبيعة، ويصحب الفرقة أضخم حاوية تضم احتياجات العرض من ملابس وديكورات وآلات، لتقديم عرضًا مبهرًا يعتمد على الابتكار في توظيف الألوان الموجودة في البيئة، بصحبة موسيقى رائعة لتقديم تجربة فنية ممتعة وثرية عن الطبيعة، تجسد جمال التنوع البيولوجي بكل اختلافه.

