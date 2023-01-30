وزير التعليم العالي يبحث آليات دعم التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق رؤية وخطة عمل الوزارة والمتماشية مع أولويات وبرامج الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقبال ل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة/ ماريا كريستينا روسو مدير إدارة النهج العالمي والتعاون الدولى فى البحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأعوام 2022-2032، والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذه الرؤية ترتكز على 7 محاور رئيسية تتماشى مع أولويات السياسة الخاصة لبرامج الاتحاد الألوروبي في فترته الحالية وحتى 2027، ومن أهمها: الابتكار والصناعة والطاقة المتجددة والصحة، موضحًا أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف الوصول إلى (الريادة والإبداع) بإيجاد منظومة تنمي الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب على الابتكار.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبي فى مجالات متعددة، أبرزها مجالات الصحة، الثقافة والإبداع والمجتمع الشامل،الصناعة الرقمية والفضاء، المناخ والطاقة والتنقل، الغذاء والاقتصاد الحيوي والموارد الطبيعية والزراعة والبيئة، مع التركيز على تعزيز دور مصر في إطار دول البحر المتوسط وكذلك في القارة الإفريقية.

وناقش الجانبان تنظيم العديد من ورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ بهدف بناء القدرات ودعم التقديم والمشاركة في مختلف البرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى، من خلال خريطة طريق في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أشادت ماريا روسو بالتعاون مع مصر، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم رؤية مصر لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع المشتركة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يهتم بالتركيز على 3 مجالات هي: الطاقة الجديدة والمتجددة، الصحة، وقضية تغير المناخ، مشيدة بنجاح التعاون مع مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج، ومنها: برنامج Horizon Europe، والذي يقدم الدعم والتمويل للعلماء وبرامج البحوث والابتكار.

وأضافت روسو أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال العديد من المبادرات والمشروعات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستثمار في العلوم، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز آفاق التعاون مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، والاتحاد الإفريقي وخاصة في مجالات الغذاء، والطاقة، وتغير المناخ، والصحة وذلك ضمن برنامج Horizon Europe.

بدوره، أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالعلاقات المتميزة مع مصر باعتبارها شريكًا أساسيًّا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي فى العديد من المجالات، خاصًة مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها: برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالى "إيراسموس"، والذى يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابى الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، وكذلك برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى "إيراسموس+" لتشجيع الابتكار العلمي، وبرنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط "بريما"، وبرنامج "هورايزون"، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر فى كافة المجالات خاصة مجال الطاقة النظيفة، والتطور التكنولوجي، والاقتصاد الرقمي.