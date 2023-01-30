إحاطة برلمانية تطالب بإدراج المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، من الحكومة تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التي تقوم بإنتاج وتصنيع مختلف السلع الغذائية، خاصة بعد حالة الهلع التي أصابت العديد من المواطنين بعد انتشار النسكافيه المغشوش والمضروب وشاي العروسة، وظهر في فيديوهات لحملات تموينية قامت بضبط إحدى مصانع «بير السلم» التي تقوم بإنتاج نسكافية لماركة مسجلة عن طريق إضافة مواد مغشوشة.

ووصف «مسعود» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ما كشف عنه عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عن تفاصيل ضبط أكبر مصنع «بير سلم» يقوم بتقليد منتجات كبرى الشركات العاملة في مجال المشروبات منها النسكافيه وشاي العروسة وغيرها، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات ومنها بوردة البلاط حسبما تم تداوله في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بالأمر الخطير الذي يتطلب تكثيف الحملات المفاجئة لضبط مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.

وطالب المهندس أمين مسعود، بإدراج تلك المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية ويعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وتطبيق العقوبات التي جاءت قانون حماية المستهلك لمواجهة جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكداً أن مثل هذه المنتجات المغشوشة تؤثر سلبياً على صحة المواطنين ولابد من مواجهتها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها.

وكان عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين قد كشف في تصريحاته أن الأمر بدأ ببلاغ من إحدي الشركات الكبرى تشتكي فيه من وجود منتجها مقلد ويباع في الأسواق وأنها تلقت شكاوى عديدة من المستهلكين لسوء المنتج. الأخبار المتعلقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحركت بشكل سريع وتم ضبط عدد من مصائع "بير السلم" في الغربية والمنوفية والفيوم تقوم بتقليد منتجات الشركات الكبرى حيث تم ضبط مصنع يغش الشاي بدائرة مركز طنطا، ويقلد علامات تجارية لشركات ليبتون والعروسة ونسكافيه وبيكنج باودر وجيلي دريم وفانيليا تاج الملوك بإجمالي 5 ملايين عبوة و3 أطنان خامات، وتم تشميع الآلات والمصنع من الخارج، وتحرير محضر بالواقعة، والقبض على المتهم، وإخطار جهات التحقيق التي تولت التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي المستمر للهيئات والجهات الرقابية بالوزارة من أجل ضبط الأسواق ومنع تسرب السلع المقلدة إلى السوق.