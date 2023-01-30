الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة: الدورة الحالية من معرض الكتاب تركز على خلق وعى حقيقى وصادق

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد تركيزًا على الهوية وخلق وعي حقيقي وصادق، وتأكيد على الهوية المصرية الأصيلة التي أبهرت العالم وعلمته الكثير، وذلك تنفيذًا للمبادرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الوعي والهوية.
وأضافت وزيرة الثقافة، في تصريحات اليوم الإثنين، أن الجمهورية الجديدة تهدف إلى بناء الإنسان كما تبني العمران، وتهتم بالتنوع الثقافي المصري، وتدرك الأهمية القصوى للمعرفة والعلم في بناء الشخصية المصرية، مشيرة إلى أن معرض القاهرة للكتاب رغم أنه يعقد لمدة أسبوعين في العام، لكن أثره وتأثيره وحراكه الثقافي يظل باقيًا طوال العام، ليس فقط على مستوى الكتاب بل على مستوى الثقافة والوعي.
وأوضحت أن دورة هذا المعرض بالتوازي مع البرنامج الثقافي الحافل والبرنامج الفني المبهر وبرنامج خاص للطفل، تضم برنامجًا مهنيًا يهتم في المقام الأول بالنشر كصناعة، ويناقش بوجود خبراء دوليين وضيوف من ناشري العالم، مستقبل النشر ومشكلاته وفرصه المستقبلية.
وأشارت إلى أن المعرض لم يغفل مكانة الملكية الفكرية التي وضعت مصر لها استراتيجية مهمة وواعدة، حيث شهد أول أيام المعرض تنظيم مؤتمر كبير بمشاركة حافلة حول حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة والملكية الفكرية، فضلًا عن تنظيم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة"، ليكون المعرض مواكبًا بحق لتطلعات مصر والمصريين من الجمهورية الجديدة، ومتناسقًا مع ما تحتاجه مصر على الصعيد الثقافي، وكيف تعرض إبداعها للعالم.

وزيرة الثقافة الجمهورية الجديدة تهدف إلى بناء الإنسان وتهتم بالتنوع الثقافي المصري وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الجديدة

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