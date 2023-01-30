كولر يبدأ تجهيز ثلاثي الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية

بدأ السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى فى تجهيز الثلاثى ياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد عبد المنعم لاعبو الفريق، للمشاركة مع المارد الأحمر في مباراة أوكلاند سيتى في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية بالمغرب والمقرر لها مساء يوم الأربعاء المقبل.

وعقد كولر جلسة خاصة مع الثلاثي بعد وصول بعثة الفريق وصلت إلى المغرب من أجل التأكيد على ضرورة الاستعانة بهم خلال مباراة أوكلاند سيتي

وشدد المدير الفني لثلاثي الفريق أن هدفه تخطي المباراة الأولي ويرغب في تحقيق إنجاز جديد يحسب لهم في سجلات القلعة الحمراء.

واطمئن كولر علي حالة اللاعبين بعد الجلسة التي جمعت بينه وبين الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي في فندق الإقامة بالمغرب؛ لمعرفة مدي قدرة اللاعبين علي المشاركة في اللقاء أمام أوكلاند سيتي .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر إغلاق مران الفريق الجماعي والمحدد له صباح اليوم الإثنين، أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي تتابع تدريبات الفريق بكأس العالم للأندية.

وأخطرت إدارة بعثة الأهلي بالمغرب اللجنة المنظمة للبطولة بإغلاق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام.

وكان المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، تسلم نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب اجتماعًا تنسيقيًّا مساء اليوم الأحد لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وعرض مسؤولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وخلال الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة كلمة ترحيبية لرئيس «فيفا» جياني إنفانتينو ببعثة الأهلي وبمشاركة الأهلي للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.