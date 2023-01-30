رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بشكل كامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العالم واجه الكثير من التحديات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، إلا أن مصر على الرغم من هذه التحديات تبعث برسالة واضحة بالتزامها بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الخاص بها.

وأكد "مدبولي"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الإثنين، أن مصر مصممة على نجاح خططها، بينما تفعل ذلك، وأنها ترحب بمجتمع المستثمرين كي يكون شريكًا لها في هذه الرحلة.