الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الوزراء: مصر حريصة على تعزيز الاستثمار من خلال أسواق المال

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر حريصة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وعلى تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال. 

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الإثنين، أن مصر ملتزمة بتحقيق كل السياسات التي تم إدخالها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتحول الدائم لمعدلات الصرف لتكون مرنة وتلبي احتياجات السوق، وكذلك ضمان المسار لتقليل الدين العام وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعي وتقليل الخطر وخلق فرص العمل. 

وتابع رئيس الوزراء، أنه تم التواصل مع البنك المركزي لإنهاء الإجراءات والإفراج عن البضائع من الموانئ بدءًا من ديسمبر عام 2022 حتى الآن،  ونشهد تطورًا في سيولة العملة الأجنبية، ونتحرك قدمًا للخطة الشاملة لتوفير العملة الأجنبية، ونعمل على تمكين القطاع الخاص واجتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد ليكون على رأس أولوية أجندتنا. 

احتياجات السوق أسواق المال الاستثمار المباشر الاصلاح الاقتصادي الامن الاجتماعي البنك المركزي

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