الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية فى القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

سيولة مرورية
سيولة مرورية

ظهرت سيولة مرورية في بعض المناطق والطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، وسط انتشار أمني بالشوارع والميادين، لتيسير حركة السير وتقليل التكثفات.

كما ظهرت سيولة نسبية أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد، إلى شارع جامعة الدول، كما شهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية، بينما شهد ميدان مصطفى محمود كثافات مرورية متحركة للقادم من شارع جامعة الدول، حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وشهد الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وأيضًا بعض المناطق بالمحافظة، منها محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد حالة من السيولة المرورية.

وشهد الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، بعض الكثافات المتحركة أعلى دائري المريوطية، للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم، للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية.

سيولة مرورية الطرق والمحاور القاهرة والجيزة انتشار أمني كوبري 15 مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

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